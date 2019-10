01:30

Foi com a imagem de uma estrela e o tema ‘Paradise’ dos Coldplay que Luís Borges prestou homenagem a Eduardo Beauté, no dia em que se assinalou um mês após a sua morte, a 7 de setembro.

O modelo foi casado cinco anos com o cabeleireiro dos famosos, que morreu aos 52 anos vítima de uma embolia cerebral. Beauté deixou três filhos – Bernardo, de oito anos, do qual era tutor legal, Lurdes, de sete, e Eduardo, de quatro, por ele adotados.





Apesar de apenas ter responsabilidade legal para com Bernardo, Luís Borges disponibilizou-se, logo desde o início, para ficar com as três crianças. No último mês, o modelo tem partilhado várias fotos que mostram os ‘Ficha Tripla’ - como Beauté lhes chamava - a brincar e a sorrir novamente.