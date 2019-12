Luís Borges recorda período negro de Beauté: "Teve um devaneio e escreveu coisas que não devia"

Eu tinha uma relação de amizade com o Eduardo. Ele teve várias situações complicadas e eu estive sempre lá para o apoiar, eu estava em paz com o Eduardo. Eu tinha estado com ele dois dias antes. Quando recebi a notícia foi um choque. O Eduardo vai ser sempre uma pessoa importante na minha vida e foi duro como é obvio", revelou o modelo durante a conversa.



Visivelmente emocionado o manequim contou que nunca colocou a hipótese de que o cabeleireiro se tivesse suicidado. "Nunca pensei que fosse um ato dele, apesar de uma altura ele ter tido um devaneio e ter escrito coisas que não devia, nós falávamos imenso disso", frisou Luís Borges.



Apesar do drama,o modelo tentou sempre facilitar a adaptação dos pequenos à nova vida, tendo mantido os três na mesma escola e as suas rotinas. "A escola deles é super longe da minha casa e a babá deles é a mesma. A minha preocupação é os meus filhos e o bem estar deles. Tudo o que quero fazer é que eles se sintam bem e não sintam muito... eu vou fazer tudo".



Luís Borges foi o convidado especial do 'Você na TV', na TVI, onde falou pela primeira vez da morte repentina do antigo companheiro, Eduardo Beauté.Apesar da rutura, o manequim afirma que mantinha uma relação próxima com o cabeleireiro. Numa conversa intimista com Maria Cerqueira Gomes, Luís Borges