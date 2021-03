Luís Borges recorda preconceito com homossexualidade: "Vivia preso no meu corpo"

foram presenteados com um momento a dois no jacuzzi da casa dono passado domingo. Sem pudores,perguntou ao antigo lutador de boxe se este era bissexual depois deter atirado que Savate era bissexual. O momento acabou por ser discutido no 'Extra' do programa, esta segunda-feira, dia 15, enão hesitou em criticar a concorrente algarvia por ter questionado o colega. Todavia, o comentador não se ficou por aqui e acabou por relembrar as dificuldades que teve em se assumir como homossexual., começou por dizer."Eu e o [Pedro] Crispim somos homossexuais e as vezes às pessoas têm realmente de se pôr no lugar das outras. Muita gente ataca-nos porque nos vêem na televisão e dizem: 'Olhem aqueles paneleiros, aquelas bichas', mas eu gostava que elas passassem 24 horas da nossa vida, quando tínhamos para aí 17 anos", afirmou. "Falo por mim, em Castelo Branco, quando tinha 18 anos e eu não me conseguia assumir. Vivia preso no meu corpo e não podia falar com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus amigos. Ia ser gozado, realmente eu sentia-me diferente, mas não me podia abrir", acrescentou.No entanto, tudo mudou quando veio morar para a capital: "Quando vim para Lisboa, voei. Eu comecei a ser o Luís Borges".De seguida, lembrou um momento vivido com o pai, que ao início não aceitou a sua orientação sexual:No final, Luís deixou um apelo aos jovens., concluiu.