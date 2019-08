Luís Borges sobre Rita Pereira: "Eu toquei e não tem silicone"

Atriz Rita Pereira com Luís Borges e um amigo

01:30

De férias em Marrocos com o amigo Luís Borges, Rita Pereira tem dado que falar pelas fotografias sensuais que tem partilhado. Num dos vídeos, a atriz, de 37 anos, surge a mergulhar numa piscina e as suas curvas ficaram em destaque, o que deu novamente azo a comentários sobre se Rita tem ou não silicone no ‘bumbum’.Perante a polémica, o modelo Luís Borges não resistiu e brincou sobre o assunto. "Eu toquei e não tem silicone", escreveu.As férias em Marraquexe acontecem depois de a atriz ter passado uns dias a descansar no Algarve com o namorado, Guillaume Lalung, e o filho, Lonô. Agora, embarcou para uma viagem apenas na companhia de amigos.