Luís Borges vive nova paixão com espanhol

Modelo prefere, no entanto, manter o nome do novo amor em segredo

11:40

Desde 2017, altura em que se separou do pai dos filhos,- que morreu há cerca de um ano - quenão assume publicamente uma nova relação.No entanto, o caso poderá estar prestes a mudar, uma vez que, nos últimos tempos, o modelo tem partilhado alguns vídeos em que é visível que está acompanhado por um homem.No programa da SIC 'Passadeira Vermelha', um dos comentadores revelou que se trata de um homem espanhol e que Luís Borges está muito apaixonado.Nas redes sociais, o manequim tem-se mostrado muito dedicado aos três filhos, de quem assumiu todas as responsabilidades após a morte do cabeleireiro Eduardo Beauté.