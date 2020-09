Luís desiste do 'Big Brother' por motivos de saúde

18 set 2020 • 15:59

A experiência no 'Big Brother - A Revolução' (TVI) não começou da melhor maneira para Luís. Ontem, o concorrente teve que deixar a casa da Ericeira devido a problemas de saúde.

"Luís deixou a casa do 'Big Brother – A Revolução', por motivos de saúde. O concorrente encontra-se bem e tranquilo. Já está confirmado que o problema não está relacionado com a COVID-19. O personal trainer vai contar com todo o apoio da produção e da TVI", anunciou a produção do programa.



Maria Botelho Moniz disse no 'Extra' da TVI, que Luís se encontrava "bem" e "tranquilo".



Entretanto, hoje de manhã, Manuel Luís Goucha confirmou que o jovem desistiu.



Luís sentiu-se mal após uma discussão com André Filipe. "Eu estou a ser alvo de uma coisa muito feia (…) Chega a um certo ponto que já chega. Há valores que o dinheiro não paga. Ele é aqui assim e é lá fora", disse Luís, no Confessionário antes de sair do programa. Antes disso, falou com André Filipe. "O bullying já passou no século passado".