Luís Figo celebra graduação da filha: “Estamos tão orgulhosos”

Luís Figo é um pai orgulhoso. A filha Martina, de 21 anos, terminou a faculdade e o ex-futebolista fez questão de partilhar as fotos da cerimónia de graduação nas redes sociais.“Dia especial! Graduação. Estamos muito orgulhosos de ti, Martina. Amo-te”, escreveu na publicação. As imagens mostram Figo sorridente ao lado da filha e da mulher, a modelo Helen Svedin, mas também a jovem a tirar uma ‘selfie’ com as irmãs, Daniela, de 22 anos, e Stella, de 18.