Luís Figo e Helen Svedin celebram 25 anos de amor

Luís Figo assinalou o marco dos 25 anos de relação com a modelo sueca Helen Svedin. O casal, que começou a namorar em 1996 e se casou em 2001, mostra que mantém uma relação unida e apaixonada. Esta quarta-feira , o antigo internacional português revelou o lado mais romântico com uma publicação especial nas redes sociais."Feliz 25º aniversário, meu amor, e que venham muitos mais anos juntos", escreveu na legenda da publicação, em que reuniu vários momentos especiais com a mulher."Conhecemo-nos há 25 anos, quando estávamos em Barcelona [Espanha]. Eu tinha acabado de chegar à cidade e ele também. Fomo-nos conhecendo e o mais divertido foi a questão da língua", recordou Helen numa entrevista, acrescentando que na altura falava mal espanhol e o então jogador poucas palavras dizia em inglês.O casal tem três filhas em comum: Daniela, de 22 anos, Martina, de 19, e Stella, de 16.