Luís Figo e Helen Svedin juntos de férias no Algarve

Nos últimos meses, muito se tem escrito sobre Luís Figo e Helen Svedin, uma vez que marido e mulher pouco ou nada têm aparecido juntos em eventos sociais e se comenta à boca cheia que o casamento pode ter chegado ao fim.Embora nem um nem outro tenha vindo a público fazer qualquer comentário sobre o assunto, certo é que o ex-futebolista português, de 49 anos, e a ex-modelo sueca, de 45, estão a passar férias na casa que têm à frente do mar em Albufeira, no Algarve. Embora não tenham partilhado fotos em conjunto, tanto um como outro têm usado as redes sociais para divulgar imagens destas férias.