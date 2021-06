Luís Figo e Helen Svedin: Os segredos do casamento de 20 anos

12:57

Longe de polémicas, Luís Figo e Helen Svedin vivem uma das relações consideradas mais estáveis do mundo das celebridades. Os dois conheceram-se há cerca de 25 anos e deram o nó há 20 anos, num casamento que deu frutos: as três filhas Daniela, de 22 anos, Martina, de 19, e Stella, de 16.A modelo sueca decidiu assinalar o momento feliz de celebração ao lado do ex-atleta português e, em entrevista à ‘Hola’, desvendou alguns dos segredos para a longevidade da relação, embora admita que tanto tempo depois os dois já se conheçam como as palmas das mãos., conta Helen, acrescentando que em todos os aniversários de casamento, os dois tentam marcar a data com um acontecimento especial, como uma viagem romântica.Ao recordar o início do namoro, Helen conta que os dois se conheceram em Barcelona, e que na altura tinham ambos acabado de chegar à cidade, o que os uniu ainda mais., revela, acrescentando que os problemas de comunicação marcaram o início do namoro. "Eu não sabia nada de espanhol e falávamos metade em espanhol e outra metade em inglês, e isso foi muito divertido."