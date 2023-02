Luís Figo faz uma inesperada confissão

03 fev 2023 • 14:51

Luís Figo, de 50 anos, já guardou as chuteiras há 13 anos. Apesar do ex-futebolista não falar sobre a sua vida privada, deixou uma mensagem para a mulher, Helan Svedin, com quem este ano celebra 20 anos de aniversário de casamento., confessa à revista espanhola 'Hola!'.O desportista tem três filhas, Daniela, Martina e Stella, e agradece o facto de nenhuma delas querer seguir os seus passos no futebol:Luís Figo não descarta a possibilidade de, um dia, vir a ser presidente do Real Madrid, clube que jogou entre 2000 e 2005.