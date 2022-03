Luís Figo investe na exploração de ouro

Embora ocupe atualmente o cargo de conselheiro da UEFA, há muito que Luís Figo, de 49 anos, começou a investir fora do futebol, nomeadamente no setor mineiro.O ex-internacional português detém, desde 2010, a Damash Minerals, uma empresa que explora ferro no Senegal, Guiné e Burkina Faso, mas que já tem em vista expandir, a curto prazo, até Mali e Mauritânia, de forma a extrair ouro, ferro, fosfato, cobre e bauxite.

Em 2010, a empresa de Luís Figo detinha um património de 20 milhões de euros, sendo que, em 2018, segundo a imprensa internacional, chegou a registar lucros superiores a 600 mil euros.