Luís Figo rendido e orgulhoso da filha

01:30

Miguel Azevedo

Beleza morena de pele de canela e olhos castanhos." É assim que a revista espanhola ‘Hola! Fashion’ descreve Daniela Svedin Figo, a filha mais velha do antigo jogador português. A jovem de 22 anos faz capa da mais recente edição daquela publicação que lhe chama "La Chica de Moda" (a rapariga da moda, em português). Rendido à produção final ficou Luis Figo, de 49 anos, que nas suas redes sociais deixou um elogio à filha. "Minha princesa. Muito orgulhoso de ti."



Recorde-se que Daniela Svedin Figo é a mais velha das três filhas do antigo internacional português com a modelo sueca Helen Svedin. A jovem vive com a família em Espanha e começa a seguir os passos da mãe. Recorde-se que em janeiro de 2021, Daniela era chamada em Espanha de ‘nova princesa’ por estar a namorar com Beltrán Lozano, primo de Felipe VI.

