Luís Figo reúne família em férias na Córsega

O destino eleito pela família do antigo internacional português foi a Córsega, uma ilha francesa localizada no Mediterrâneo.A família optou por uma estadia longe de grandes confusões e ficou hospedada num alojamento junto ao mar onde dispõe de uma vasta área privada, que confere a máxima segurança e conforto. Na conta pessoal de Instagram, Luís Figo não resistiu a partilhar algumas imagens do refúgio.A modelo sueca também registou os momentos de descontração ao lado do marido, com quem mostra manter uma relação apaixonada há mais de 25 anos. O casal é considerado uma referência no que toca à cumplicidade, estabilidade e romantismo da relação que fazem questão de manter.revelou recentemente a mulher do ex-jogador de futebol.Durante as férias, as filhas do casal aproveitaram ainda para matar saudades dos pais e desfrutar da calma da ilha.Recorde-se que Luís Figo e a família residem em Espanha há mais de duas década e é no país vizinho que mantêm muitos dos projetos em comum. O casal prepara-se para se mudar para um novo apartamento no coração de Madrid que está a ser remodelado à imagem da família. As obras estão a ser acompanhadas de perto por Helen.As visitas a Portugal acontecem maioritariamente para Luís Figo visitar o pai.