Luís Figo supera crise no casamento

Helen Svedin e Luís Figo de férias em Portugal

Foto: Direitos Reservados

01:30

O amor ‘falou mais alto’ e Luís Figo e Helen Svedin conseguiram superar a crise na relação. Depois de terem passado uns dias de férias no Algarve, o antigo internacional português publicou uma fotografia nas redes sociais com a mulher, mostrando que continuam juntos."Verão de 2022. Tempo de qualidade", escreveu o agora empresário. Recorde-se que antes de passarem uns dias de descanso em Portugal, Luís Figo, de 49 anos, e Helen Svedin, de 47, estiveram com os filhos em Ibiza.O casal está junto há 25 anos mas desde o início do ano que os jornais espanhóis noticiam que está a enfrentar uma crise na relação. A revista ‘Hola’ chegou inclusive a revelar que Figo saiu da casa que partilha com a companheira em Madrid e foi viver para um hotel durante duas semanas. O antigo futebolista e a ex-modelo sueca têm três filhas em comum: Daniela, de 21 anos, Martina, de 19 anos, e Stella, de 17 anos.