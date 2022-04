Luís Filipe Vieira corta o bigode

01:30

Luís Filipe Vieira, de 72 anos, surpreendeu ao aparecer sem o bigode que era uma das suas imagens de marca.Ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar, a mudança radical de visual aconteceu "quase por acaso" durante uma visita ao seu barbeiro habitual.Inicialmente, a ideia era apenas cortar o cabelo, mas o barbeiro distraiu o antigo presidente do Benfica, que, quando deu pelo corte, já não pôde voltar atrás. Vieira estava sem bigode, numa mudança de visual que tem sido muito comentada por quem se cruza com o antigo líder das águias.A última vez que Luís Filipe Vieira surgiu sem bigode foi há mais de 20 anos, nos finais do ano 2000, quando ainda estava na presidência do Alverca.Depois de ser detido e de se ter demitido da presidência do Benfica, Luís Filipe Vieira tem optado por uma vida mais pacata nos últimos meses.