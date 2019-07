Luís Montenegro: “Costa é nadador salvador de ilusão, eu sou de verdade”

– Logo no centro do balcão estava aquela placa tipicamente portuguesa "para o servir, estou aqui ao lado, mas faça um favor, não peça fiado!". Um diz que não viu e pensou que o outro pagou, o outro viu mas, mesmo sem carteira ficou. A conta ainda está lá para pagar…– Acho que o Presidente Marcelo puxava o ‘gatilho’ primeiro e tirava logo uma, com os dois!– "Tem uma voz linda e eu faço uma sopa de peixe divinal…!"– Obviamente sorrir!– Claro. Porque ele é um nadador-salvador de ilusão. Eu sou nadador-salvador de realidade.