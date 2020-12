Luís Nascimento esclarece relação com o irmão Cláudio Ramos: “Não somos de lamechices”

Luís Nascimento, ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos’ e de ‘A Quinta- O Desafio’, marcou presença no programa ‘Manhã CM’, da CMTV, esta segunda-feira. À conversa com Duarte Siopa, o vencedor da quarta edição do reality show da TVI falou da relação que mantém com o irmão, Cláudio Ramos.

"Eu dou-me muito bem com o meu irmão desde que nasci. Até hoje. Só que não somos de lamechices. Somos terra-a-terra, muito firmes nos pensamentos. Temos uma linha diferente", começou por dizer.

O alentejano, que já participou em vários reality shows e gosta de comentar o que se passa na casa do ‘Big Brother’ admite que o irmão o quer afastado das luzes da ribalta para sua própria proteção: "Ele simplesmente não gosta que eu comente a nível de reality shows, de vir aos programas (…) ele diz que é uma questão de proteção".

"Se é opinião dele, se é o que ele quer, eu respeito", acrescentou.

Luís revelou ainda que o irmão não gosta dos comentários polémicos que tece sobre os reality shows: "Quando está a dar um reality show ou tiver um momento livre para ver eu sou do piorio. Então, tenho tendência a comentar… e são esses comentários que o meu irmão não aceita. Diz ‘Desmarca-te. Não apareças na televisão. Não dês entrevistas. Para que é que estás a comentar?’".