Luís Nascimento, irmão de Cláudio Ramos, marcou presença no programa ‘Manhã CM’, da CMTV, e, em conversa com Duarte Siopa, colocou os pontos nos is quanto ao arrufo familiar.“Dou-me muito bem com o meu irmão desde que nasci. Até hoje. Só que não somos de lamechices. Somos terra a terra, muito firmes nos pensamentos. Temos uma linha diferente.”“Ele não gosta que eu comente reality shows e venha aos programas. Diz que é uma questão de proteção. Não concordo, mas respeito”, concluiu.