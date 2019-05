Luísa Castel-Branco ataca Luciana: "Ela precisa de apoio psicológico!"

Luciana Abreu tem sido notícia pelos piores motivos! Esta semana ficou marcada por Luciana Abreu ter ido até casa de Yannick Djaló para deixar as filhas sem informar o ex-marido, que estava no estrangeiro.No programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, Luísa Castel-Branco comentou as notícias que têm saído sobre a cantora e confessou estar "estarrecida" com as últimas polémicas."Eu vou tentar acalmar-me, mas vai ser muito difícil", avisou a escritora.Luísa Castel-Branco ao analisar as notícias que têm envolvido o ex-casal, a comentadora do 'Passadeira Vermelha' sugeriu que os Serviços Sociais deviam intervir para proteger as crianças.A comentadora aconselhou Luciana a procurar um psicólogo visto que deixa as crianças assistir a confusões. "Ela até pode ter razão no que quiser, só que ela precisa de tratamento psiquiátrico. Sério, ela precisa. O que ela está a fazer a estas crianças é um crime. (...) Ela leva as filhas à casa do pai e por acaso estão lá fotógrafos. Isto é tudo uma coisa do outro mundo", insinuando que pode haver manipulação.Tendo em conta o comunicado que a Luciana Abreu leu no 'Programa da Cristina', onde fazia várias acusações, a escritora alerta para o facto de as filhas da cantora lerem as notícias.Nas redes sociais, têm sido várias as pessoas a elogiar os comentários de Luísa Castel-Branco.