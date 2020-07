Luísa Castel-Branco de luto pela mãe: “O sofrimento terminou”

Luísa Castel-Branco está de luto pela mãe, Olga Amélia Pires, de 90 anos.

Este domingo à noite, dia 19 julho, a comentadora social recorreu às redes sociais para anunciar a morte da mãe. "Adeus mãe. O sofrimento terminou. Sei que gostaste de ver todos os filhos e netos juntos despedirem-se de ti", começou por escrever.

"Como gostaste destas palavras que as netas escreveram sobre a avó no meio de lágrimas e gargalhadas. Descansa agora em paz. O fim é o princípio e o princípio é o fim", terminou.



A comentadora do ‘Passadeira Vermelha’ da SIC já tinha partilhado a tristeza que sentia ao testemunhar o sofrimento da mãe, chegando a pedir a deus que poupasse a progenitora ao sofrimento: "(…) Vou pedir novamente a deus, ao universo, que envie um anjo, uma brisa do mar, um pedaço de vento e a liberte deste sofrimento", escreveu numa publicação em maio deste ano.