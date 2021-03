Luísa Castel-Branco recorda os dias dramáticos após o divórcio: "Fiquei mesmo sozinha"

Crescemos de formas diferentes e se um leva o outro para baixo, em vez de o levar para cima, chega um momento que não dá e isso não é falta de amor", fez saber, adiantando que, de um momento para o outro, se viu com três filhos à sua responsabilidade e numa situação complicada.



Foi difícil a nível financeiro e de trabalho, mas foi maravilhoso. Eu e os meus filhos vivíamos num mundo à parte. O embate financeiro foi complicado. Sou péssima a gerir. Nos anos que fiz televisão entrevistei imensas pessoas da astrologia e todas me diziam que o meu karma era o dinheiro. Fiquei mesmo sozinha e foi complicado. Cheguei a ter quatro trabalhos. Eles sabiam o que eu estava a fazer e o António [o filho mais velho] cuidava dos outros. Somos um clã e não é fácil entrar alguém de fora. Dei-lhes tudo o que não tive e quando os vejo repetir aquilo que eu fiz é o melhor agradecimento do mundo."



Apesar de ter recuperado a estabilidade no amor ao lado do atual companheiro, a mãe da atriz Inês Caste-Branco admite as dúvidas existenciais e diz que nunca se sentiu completamente realizada.



Luísa Castel-Branco, de 66 anos, regressou às memórias mais importantes da sua vida no programa 'Conta-me', em conversa com Manuel Luís Goucha. E não tem dúvidas de que o divórcio do antigo companheiro foi um dos momentos que mais a marcou, isto porque a união não acabou por falta de amor.