Luísa Sobral confirma nova gravidez: "Esta não é bebé corona"

Luísa Sobral está grávida

A carregar o vídeo ...

Luísa Sobral - 'Xico'

, brincou ao partilhar a boa-nova.Uma das seguidores atreveu-se a sugerir que a gestação estaria relacionada com a quarentena. "Esta não é bebé corona. Já tem sete meses", respondeu a artista.Na imagem, a irmã de Salvador Sobral mostra-se a contemplar a barriga.Recatada em relação à vida privada, é através das redes sociais que intérprete vai revelado detalhes do dia a dia. Agora, encontra-se fechada em casa, até porque está inserida no grupo de risco.