Luisão declara-se à mulher em dia de aniversário

Luisão não se poupou a demonstrações de afeto no dia de aniversário da mulher, Brenda Mattar. A mulher do ex-capitão do Sport Lisboa e Benfica assinalou mais um ano de vida, nesta quinta-feira, dia 3 de dezembro, data que o antigo jogador fez questão de assinalar nas redes sociais.





"Hoje é o dia dela. Poderia postar uma lista de fotos aqui, mas escolhi estas 3, que têm um grande significado: O quão é importante ter uma mulher virtuosa como a Brenda ao meu lado", começou por escrever na legenda das imagens em que surge ao lado de Brenda.





As palavras de Luisão revelam a cumplicidade existente entre o casal, bem como a admiração que o ex-craque tem pela sua companheira de vida.





"É o teu aniversário, mas o presente é de todas aquelas pessoas que conhecem o coração lindo que tens. Amamos-te sempre", pode ainda ler-se.