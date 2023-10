Luisão e Brenda Mattar reatam relação

Após mais uma crise na relação, Luisão e Brenda Mattar decidiram dar mais uma oportunidade à relação. Há cerca de uma semana onoticiou a separação e a empresária brasileira usou as redes sociais para partilhar desabafos sobre mais uma rutura no casamento de 15 anos, mas agora o caso mudou de figura.O ex-capitão do Benfica e a mulher surgiram de mãos dadas na inauguração do ‘Mural dos Campeões’, no Estádio da Luz, mostrando que estão novamente unidos. Na conta pessoal da rede social Instagram, Brenda fez questão de partilhar várias imagens ao lado do companheiro e amigos em comum do casal, como Jonas.