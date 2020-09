Luisão internado após queda em casa

Antigo jogador do Benfica está há uma semana no Hospital da Luz, em Lisboa.

Rute Lourenço

Luisão, de 39 anos, explicou a ausência das primeiras deslocações do Benfica da temporada e revelou que se encontra internado, no Hospital da Luz, em Lisboa, após ter sofrido uma aparatosa queda em casa. “Tudo vai ficar bem. Em nome de Jesus, logo estarei de volta e o sofrimento por estar afastado (internado) devido a uma queda em casa e bater com a cabeça, causando algumas lesões, se irá transformar em mais motivação”, começou por explicar o antigo craque benfiquista, acrescentando que a queda foi tão grave que “nem conseguir pegar no telemóvel”.









Após a mensagem, divulgada no Instagram, Luisão foi surpreendido por uma avalanche de apoio por parte de vários jogadores e antigos colegas.

Reza por recuperação



A mulher do diretor técnico do Benfica tem sido presença constante no Hospital da Luz. Nas redes sociais, Brenda tem partilhado orações dirigidas ao marido, não escondendo os momentos de angústia que a família está a viver.