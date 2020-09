Luisão, antigo jogador do Benfica, que atualmente integra a estrutura técnica do clube, usou as redes sociais para justificar a sua ausência ao longo dos últimos dias.O ex-jogador sofreu um aparatosa queda em casa e mantém-se internado há mais de uma semana. Luisãoque têm inspirado cuidados médicos., referiu o antigo jogador na publicação nas redes sociais que motivou diversos comentários de amigos e colegas que se mostraram preocupados com o seu estado de saúde.Atualmente, Luisão mantém-se internado no hospital e confiante na sua recuperação para regressar ao ativo.