Luisão reconcilia-se com a mulher Ex-capitão do Benfica voltou para a mulher.

Luisão e a família

01:30

Luisão, de 42 anos, e Brenda Mattar, de 37, terminaram o casamento de 15 em maio do ano passado. Meses mais tarde, a então companheira do ex-capitão do Benfica, chegou mesmo a partilhar um vídeo onde abordava o tema da infidelidade, sem nunca ser totalmente direta. Agora, o atual dirigente dos encarnados surgiu ao lado da ex-mulher e das duas filhas: Sophia, de 14 anos, e Valentina, de 11. Assim, e depois de vários meses separados, decidiram voltar a dar uma oportunidade ao amor.

Mais sobre