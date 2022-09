Luisão vive no centro de estágios após separação

Luisão e Branda Mattar estão separados

Foto: Direitos Reservados

01:30

Após mais de 17 anos de união, Luisão e Brenda Mattar decidiram seguir caminhos opostos. Tal como a ‘Vidas’ já tinha noticiado na edição de 21 de maio, o casal enfrenta um processo de divórcio.Apesar de ter mantido a discrição ao longo dos últimos meses, até por causa das filhas, o ex-jogador e atual diretor técnico do Benfica já terá mesmo saído de casa. Segundo a ‘Nova Gente’, Luisão está a viver no centro de estágios do Benfica, no Seixal. Esta será uma situação temporária até encontrar uma nova casa para se restabelecer após o fim do casamento.Já Brenda Mattar mantém-se na casa de família com as filhas, com quem mantém todas as rotinas e responsabilidades.Recorde-se que Luisão e Brenda casaram em 2006 e têm duas filhas em comum: Sophia, de 13 anos, e Valentina, de 10.