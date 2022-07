Luisinha alvo de mensagens de “ódio” por namorar com piloto de Fórmula 1

01:30

Sónia Dias

Aos 22 anos, Lando Norris tem o mundo a seus pés. Oriundo de uma das famílias mais ricas do Reino Unido, é uma estrela em ascensão na Fórmula 1 e namora há seis meses com uma das mais belas modelos portuguesas, Luisinha Oliveira, da mesma idade. Contudo, nem tudo tem sido um mar de rosas...O jovem piloto revelou, numa entrevista ao jornal britânico ‘The Sun’, que é alvo de várias mensagens de ódio e ameaças, fruto do competitivo mundo das corridas de automóveis. O problema é que a namorada leva por tabela. "A quantidade de páginas de ódio nas redes sociais dedicadas à Luisinha é horrível", lamentou Norris."Ela passou de uma vida bastante normal para, de repente, ter muitos seguidores, pelo que tem de ser mais cuidadosa com o que diz e faz. É difícil para ela estar envolvida nisso tão rapidamente. Eu quero protegê-la disso", acrescentou o piloto.