Luisinha Barosa Oliveira foge para o Havai depois da separação

01:30

Carolina Marques Dias

Durante as próximas semanas, a cidade de Honolulu, capital do Havai, vai ser a ‘casa’ de Luisinha Barosa Oliveira. A modelo, de 22 anos, rumou com a amiga Leonor Borges, também modelo, para a ilha no meio do oceano Pacífico para aperfeiçoar o inglês.









A irmã mais nova da atriz, Beatriz Barosa, que interpreta Ana Carolina na novela ‘Festa é Festa’, da TVI, decidiu embarcar nesta aventura cerca de dois meses depois de ter colocado um ponto final na relação com o piloto de Fórmula 1 Lando Norris, da equipa McLaren. Depois de se ter separado do automobilista britânico, de 22 anos, a jovem tem estado focada nos trabalhos como modelo e agora aos estudos.

Embora tenha chegado há pouco tempo ao Havai, e ainda tenha explorado pouco a ilha, Luisinha já está encantada com o destino. “Paraíso na Terra”, garantiu aos seguidores. Além de estar a ter aulas de inglês, a modelo portuense já teve a oportunidade de passear pela capital do Havai bem como fazer mergulho tendo estado próxima de tartarugas, como revelou aos seguidores.