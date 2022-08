Luisinha Oliveira ensina piloto de F1 a falar português

Luisinha e Lando Norris assumiram namoro

Foto: Direitos Reservados

Carolina Cunha

O amor está no ar entre Luisinha Oliveira, de 22 anos, e o piloto Lando Norris, da mesma idade, que já não escondem o namoro com várias aparições públicas e projetos em comum.De forma a dar a conhecer mais sobre o seu país, a jovem modelo decidiu ensinar ao piloto britânico algumas palavras em português e o momento foi registado pelo próprio. Num vídeo, publicado na página de YouTube de Lando Norris, o piloto da McLaren recebe a companhia da namorada portuguesa e do ex-piloto da Fórmula 3, Max Fewtrell, numa produção centrada à volta de um carro de ralis.Numa das viagens entre os locais da produção, Luisinha Oliveira surge a explicar aos dois pilotos como se diz a expressão "off-road" (fora de estrada) em português e os pilotos repetem.A modelo portuguesa mostra que tem sido um forte apoio para o piloto de F1 e dá que falar além-fronteiras pela sua beleza.n