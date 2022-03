Luisinha Oliveira faz acelerar corações no Brasil

01:30

Vânia Nunes

Luisinha Oliveira, modelo portuguesa de 22 anos que namora com o inglês Lando Norris, piloto de Fórmula 1, está sem mãos a medir para tanto trabalho na moda. Depois de ter estado em Barbados a protagonizar uma campanha de biquínis, agora está no Rio de Janeiro a fotografar para outra marca de roupa de praia.Nas redes sociais vai deixando algumas imagens de bastidores e já deu para perceber que vai fazer furor com as suas curvas.Enquanto a companheira deslumbrava nos areais da ‘cidade maravilhosa’, no passado fim de semana, o piloto da McLaren disputava o GP da Arábia Saudita (ficou em 7º) e já prometeu que vai aprender a falar português. O namoro, assumido em janeiro com a publicação de uma foto com um beijo apaixonado, tem captado as atenções da imprensa britânica e a modelo, irmã da atriz da TVI Beatriz Barosa, é descrita como "deslumbrante" nas fotos que partilha.