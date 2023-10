Luisinha Oliveira pode estar a viver momento delicado na relação Notícias deram conta de que o surfista e a modelo lusa Luisinha Oliveira estavam juntos. Mas, agora, o brasileiro foi visto com Mari Gonzalez.

Luisinha Oliveira

26 out 2023 • 01:30

Vanessa Fidalgo

Luisinha Barosa Oliveira pode estar a viver um momento delicado desde que a imprensa brasileira noticiou que Gabriel Medina - apontado como a nova paixão da modelo portuguesa - foi visto num clima de cumplicidade com a youtuber Mari Gonzalez.



O momento foi partilhado no X, no antigo Twitter, onde é possível ver a criadora de conteúdos digitais e o atleta a falarem com grande proximidade. Luisinha, de 23 anos, que no ano passado terminou o namoro com o piloto de Fórmula 1 Lando Norris, tinha falado recentemente na nova relação, embora com cautelas: "Estou feliz. É o que posso dizer. Essa é uma parte um bocadinho mais privada da minha vida e que eu prefiro manter assim (...) Portanto, nada de confirmações, nada de negações. Estou feliz e contente, dedicada e muito empenhada", disse ao site Selfie.

