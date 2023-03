Luisinha Oliveira: Solteira, arrasa em lingerie

Luisinha Oliveira, de 22 anos, publicou no seu Instagram um conjunto de fotografias em roupa interior, fruto de uma parceria com a marca Intimissimi.Os seguidores da modelo não resistiram em deixar vários comentários a elogiar a jovem, como, entre outros.Na publicação, ainda é possível ler mensagens direcionadas a Lando Norris, piloto da fórmula 1 e ex-namorado de Luisinha, a perguntar como é que ele foi capaz de "deixar escapar" uma mulher como esta., são alguns dos comentários na publicação de Instagram de Luisinha Oliveira.Veja as fotografias na galeria.