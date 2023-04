Luisinha Oliveira tem novo namorado famoso

12:49

Luisinha Oliveira e Lando Norris terminaram a relação em setembro de 2022, pouco tempo depois de terem completado um ano de namoro, o piloto anunciou o término da relação através de um comunicado que mais tarde acabou por eliminar.Mas ao que parece a modelo, de 23 anos está de novo apaixonada e voltou a encontrar o amor ao lado do surfista brasileiro Gabriel Medina, de 29.A notícia do namoro foi avançada pela imprensa brasileira, segundo o cronista social Léo Dias, Luisinha Oliveira e Gabriel Medina estão a viver um romance e a relação já é conhecida no mundo do surf e do automobilismo. O casal segue-se nas redes sociais e a imprensa brasileira avança que está para breve o anúncio público da relação.