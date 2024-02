Luisinha Oliveira: vestida a rigor para o São Valentim

A jovem modelo posou com uma lingerie vermelha alusiva ao Dia dos Namorados

01:30

Sónia Dias

Luisinha Oliveira fez subir a temperatura nas redes sociais ao partilhar fotos de uma nova campanha publicitária para o Dia dos Namorados (14 de fevereiro). Nela, a modelo de 24 anos surge vestida apenas com uma lingerie vermelha, a cor do amor, que enaltece a sua excelente forma física e que revela a sua faceta mais sensual.Apesar de não se saber se o coração desta bela jovem tem dono, a verdade é que pretendentes não lhe devem faltar. Até porque entre os comentários a esta sessão fotográfica há mesmo quem lhe chame "a rapariga mais linda do mundo".Recorde-se que a última relação oficial da modelo foi com o piloto britânico de Fórmula 1 Lando Norris, com quem namorou cerca de um ano. Mais recentemente, a concorrente do ‘Dança com as Estrelas’, da TVI, terá ficado perdida de amores pelo surfista brasileiro Gabriel Medina.