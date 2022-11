Lujbomir Stanisic está isolado com Gripe A

Lujbomir

Lujbomir Stanisic, de 44 anos, está no seu monte do Alentejo com gripe A, uma doença provocada pelo vírus influenza A. A distinção entre influenza A ou B só é possível através de exames laboratoriais, nomeadamente com zaragatoa nasofaríngea, semelhante à colhida para o teste Covid-19.









Os sintomas da gripe A são idênticos aos provocados pela gripe sazonal - febre, tosse, nariz entupido ou dor de garganta. Este vírus transmite-se de pessoa para pessoa através de gotículas libertadas quando uma pessoa fala, tosse ou espirra, por isso é que é sempre aconselhado o isolamento.

Recorde-se que o chef assumiu há mais de três anos que tem uma doença incurável provocada pelo vírus Anisakis, que foi contraída em África.