Lupita Nyong’o aventura-se a comer frutas com formigas

A atriz Lupita Nyong’o, de 39 anos, aventurou-se nas comidas exóticas e surpreendeu os seguidores ao degustar uma sobremesa especial num restaurante: fruta com formigas.









“É realmente muito bom. Não é crocante nem nada”, assumiu, brincando depois com a situação. “Podem chamar-me a Mulher-Formiga.”

A experiência aconteceu na passada quinta-feira no conceituado restaurante Noma, em Los Angeles, nos Estados Unidos.





Depois de ter partilhado a experiência no Instagram, a atriz, que ganhou o Óscar de melhor atriz com o filme ‘12 anos Escravo’, recebeu comentários de fãs impressionados. “Já estou com comichão”, “Sinto-me ansiosa”, “Isso é de propósito? Eu teria assumido que deixaram cair as formigas e fazia outro pedido”, foram alguns dos comentários deixados.





De acordo como ‘Daily Mail’, o restaurante original localiza-se em Copenhaga, na Dinamarca, no qual as formigas são um ingrediente comum nas receitas.