Luxo de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita

Mais de um ano depois de Cristiano Ronaldo se ter mudado para a Arábia Saudita, foram revelados pormenores sobre a moradia do craque. A revista ‘El Mueble’ mostrou a mansão avaliada em 12 milhões de euros, localizada no bairro de Al Muhammadiyah, um condomínio exclusivo com bastante segurança.









A moradia com dois andares e enormes janelas, possui uma zona com uma piscina olímpica e uma área ajardinada, na qual as características palmeiras da região são as protagonistas.

Mas não fica por aqui. Com vários quartos e uma sala com mais de 100 metros quadrados, a cor branca predomina na decoração da luxuosa mansão que, também, tem uma sala de cinema.





Recorde-se que o jogador de futebol, de 38 anos, está também a construir uma casa em Cascais.