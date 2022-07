Luxo de Cristiano Ronaldo: Novo Bugatti de 8 milhões de euros está quase a chegar

Bugatti Centodieci

Cristiano Ronaldo está prestes a receber um novo elemento da família Bugatti. A marca de luxo francesa já apresentou a primeira de dez unidades do novo Centodieci e, segundo a imprensa internacional, uma delas foi encomendada pelo jogador português, sendo que as restantes também já têm dono.









A nova ‘bomba’, cujo preço ultrapassa os 8 milhões de euros e é classificada como um ‘supercarro’, é uma homenagem ao EB110 Blue, clássico dos anos 90, e vem em azul. Equipado com um motor V8 que pode oferecer até 1600 cv de potência, o modelo atinge os 380 km/hora. No interior, que demora 16 semanas a montar, destacam-se o painel, volante e bancos revestidos a couro azul.

O novo Bugatti surge em boa altura, já que Ronaldo viu o seu outro veículo da marca de luxo envolvido num aparatoso acidente em Palma de Maiorca.



Cristiano Ronaldo despediu-se na sexta-feira de Menorca, onde passou parte das suas férias. Contudo, a partida sofreu um atraso depois de um incidente no aeroporto. Segundo o jornal ‘Menorca’, quando a comitiva do jogador se preparava para passar pelo controlo de segurança na área VIP ter-se-á gerado uma “forte discussão” entre um dos seguranças de CR7 e as autoridades, que levou mesmo à intervenção da Guardia Civil. Já Cristiano “observou toda a cena, sem participar, com cara de poucos amigos”.



Dois milhões contra muro

O Bugatti Veyron de Cristiano Ronaldo, avaliado em cerca de dois milhões de euros, embateu contra um muro quando o jogador estava de férias em Palma de Maiorca. Condutor seria um funcionário.