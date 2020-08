Má relação com Cristina afasta chef Ljubomir da TVI

Apesar de ter recebido uma proposta para renovar com a TVI, Ljubomir Stanisic mudou-se para a SIC. A notícia apanhou de surpresa a estação de Queluz de Baixo. O CM sabe que à decisão de abandonar o canal que fez dele uma estrela nos últimos anos não terá sido alheia a animosidade entre o polémico chef e a nova diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, Cristina Ferreira.No fim do ano passado, Ljubomir lançou farpas à apresentadora, que estava na SIC. "Via muitas pessoas, não quero dizer nomes nem criticar ninguém, a fazer televisão e eram azeiteiras… azeiteiros e ganhavam seis a sete vezes mais do que eu", disse, referindo-se aos valores baixos que diz ter recebido em temporadas anteriores de ‘Pesadelo na Cozinha’.Ainda que o famoso chef não tenha mencionado nomes, esta sua afirmação foi de imediato associada a uma provocação para Cristina Ferreira. Isto porque Ljubomir já tinha dito no passado que apenas voltaria a fazer o programa da TVI se recebesse o mesmo que a apresentadora.Na altura, Cristina não reagiu diretamente à provocação mas colocou uma foto nas redes sociais ao lado de Cláudio Ramos, no programa da SIC, e escreveu: "Estou em guerra com o vizinho por uma garrafa de azeite. Somos muito azeiteiros."A saída de Ljubomir para a SIC caiu que nem uma bomba na TVI, algo que o chef não esperava. Garante que não saiu por dinheiro, até porque a TVI "pagava mais". Na estação de Paço de Arcos vai receber um ordenado-base de 15 mil euros por mês. No entanto, a quebra de contrato com a TVI (só terminava em dezembro deste ano) poderá sair caro ao jugoslavo. Até porque ainda lhe faltava gravar uma temporada de ‘Pesadelo na Cozinha’. O canal da Media Capital ameaça agora avançar para tribunal e exigir uma indemnização.De férias em Vila Nova de Mil Fontes, Cristina Ferreira tem aproveitado para descansar enquanto não assume oficialmente funções como diretora da TVI, a 1 de setembro. Nas redes sociais, partilhou uma foto sem maquilhagem. "Todo um estilo para treinar", escreveu.