'Macaco' diz estar falido mas passa férias de luxo no México

‘Macaco’ está mais uma vez de férias com a mulher e os amigos

Fernando Madureira, chefe da claque dos Super Dragões, afirma em tribunal estar falido mas viajou agora com a família e amigos para Cancún, México, para celebrar a passagem de ano num ‘resort’.As imagens da festa, em grande estilo, foram partilhadas pelo próprio na sua conta pessoal de Instagram. O estilo de vida de ‘macaco’ contrasta com a situação de falência que alegou no ano passado ao tribunal de Guimarães.Na ocasião, Fernando e Sandra Madureira (a sua mulher), ambos desempregados, disseram auferir cerca de 1600 euros mensais em subsídios de desemprego, do arrendamento de um apartamento e da venda de material do FC Porto, mas na realidade têm despesas mensais muito superiores, nomeadamente a prestação mensal de 900 euros num Porshe Panamera, o mestrado de Sandra (200€ mensais), o colégio das filhas (800€) e a renda de uma moradia (850€), além de 300€ para despesas – água, luz, gás e alimentação. Os gastos superam os três mil euros, o dobro daquilo que alegam receber