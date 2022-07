Machine Gun Kelly corta o rosto durante atuação em Nova Iorque Apesar do ferimento, o artista, que estava acompanhado da namorada, a atriz Megan Fox, continuou a atuação.

02 jul 2022 • 13:50

Machine Gun Kelly protagonizou um momento insólito durante um concerto em Nova Iorque, quando partiu um copo de champanhe na testa e começou a sangrar.



Apesar do ferimento, o artista, de 32 anos, que estava acompanhado da namorada, a atriz Megan Fox, continuou a atuação e não quis ser assistido. Mais tarde, ao ser questionado sobre por que razão partiu o copo na cabeça, respondeu: "Sabem quando batemos no copo com um garfo para chamar a atenção das pessoas? Bem, eu não tinha um garfo...".

