Madalena Brandão com cinco testes positivos à Covid-19

Foi há mais de um mês que Madalena Brandão assumiu estar a travar uma batalha contra a Covid-19, que a obrigou a isolar-se com a família no Alentejo e a afastar-se das gravações da telenovela ‘Amar Demais’.



Desde então, a atriz, de 40 anos, ainda não se conseguiu livrar do vírus. Segundo o CM apurou, desde que assumiu a doença já fez cinco testes, cujo resultado continua a ser positivo, apesar de Madalena já se encontrar assintomática.

"Ela está bem, sem sintomas, mas tem de permanecer em isolamento. No final desta semana, vai fazer um novo teste e esperamos que já tenha vencido o vírus", diz uma fonte, acrescentando que a ausência está a ser "respeitada" pela TVI, que ainda não fez mudanças na novela ‘Amar Demais’. "Para já, a prestação da Madalena na novela não está em causa, não foi dada nenhuma indicação nesse sentido".

Recorde-se que há um mês Madalena fez uma publicação nas redes sociais em que partilhou como estava a lidar com a doença. "Sinto-me bem, com sintomas leves e em casa, sob observação. Estou em permanente contacto com profissionais de saúde, que têm sido incríveis em todo este processo", explicou na altura.

Desde então, a atriz tem-se remetido ao silêncio, optando por enfrentar o vírus no recato da sua casa alentejana.