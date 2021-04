Madalena Brandão dá passo atrás no casamento: "Não é a minha prioridade"

Madalena Brandão foi pedida em casamento pelo companheiro, João Correia Pereira, em março de 2020, mas até agora os dois mantêm adiados os planos para subir ao altar. A razão prende-se com as restrições impostas pela Covid-19.



"Enquanto ouvir falar na palavra máscara, não quero pensar no casamento. Está adiado. Não é a minha prioridade, neste momento", explicou a atriz à TV Guia.





Embora triste por não poder levar avante esta vontade e compromisso, a intérprete de Salomé em 'Amar Demais' está focada em proporcionar boas memórias aos filhos, José, de três anos, e Duarte, de nove.A família, recorde-se, enfrentou em maio do ano passado a Covid-19, tendo-se refugiado na casa de campo no Alentejo.

Atualmente, a beldade da ficção nacional está em cena com o espetáculo 'A Peça Que Dá Para o Torto', no Casino Lisboa, e ao mesmo tempo pode ser vista na novela 'Amar Demais' da TVI.



"Não me posso queixar. Em 2020, estive quase sempre a trabalhar. Estou radiante, porque regresso ao palco, algo que tinha muita vontade de fazer, numa altura em que a vida começa a voltar ligeiramente ao normal."