Madalena Brandão preocupada com a família após teste positivo à Covid-19

depois de ter sentido sintomas da doença e de ter feito, de imediato, o teste.Ainda assim, manteve todas as precauções e recomendações de segurança, tanto na vida pessoal, como no âmbito profissional. Por isso, como revelou aos amigos mais próximos, ficou surpreendida e preocupada quando recebeu o resultado do teste.revelou à ‘Vidas’ uma fonte próxima da atriz.Nas redes sociais, Madalena Brandão fez questão de falar abertamente do assunto com os seguidores., escreveu.A atriz está na sua casa do Alentejo, mais precisamente em Santiago do Cacém, com "sintomas leves". No texto que publicou, deixou ainda uma mensagem de alerta a quem a segue.Esta, infelizmente, é a nova normalidade e temos de estar atentos a qualquer sintoma. Agora, é aceitar, descansar, reforçar o sistema imunitário, lidar com as ansiedades e dúvidas que possam surgir e esperar".Este caso fez soar os alarmes na TVI e obrigou à alteração dos planos de gravação da novela, uma vez que o núcleo que tinha contactado diretamente com Madalena Brandão ficou de quarentena. NEntretanto, os trabalhos foram retomados com a restante equipa, mas com limitações.Recorde-se que já tinha havida alterações nos planos devido à morte de Pedro Lima, que foi substituído por Ricardo Carriço.