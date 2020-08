Madalena Brandão revela que está curada da Covid-19

Madalena Brandão venceu a luta contra a Covid-19. Um mês após ter anunciado que foi diagnosticada com o vírus, a atriz recorreu às redes sociais para partilhar a novidade com os seguidores, esta quinta-feira, dia 29 de agosto: "Estou de volta! Finalmente! Ao sétimo teste (quatro positivos e dois inconclusivos) recebi o tão esperado negativo. Nem imaginam o alívio que foi e a festa que fiz".

"Foi um dia difícil em que senti necessidade de desligar (…) Queria sempre trazer boas notícias, que semana após semana não chegavam. Essa parte foi a mais difícil! Vírus estranho este que, no meu caso, foi muito leve fisicamente mas bastante desafiante emocionalmente", acrescentou.

"(…) passadas duas semanas do início dos sintomas começamos a testar e, no caso de continuarmos a ter um resultado positivo, fazemos um teste todas as semanas até, finalmente, vir a tão esperada notícia. Sentia-me ótima fisicamente e só pensava em poder voltar ao trabalho e seguir com a minha vida. Estive muito focada em cuidar do meu corpo (exercício físico, alimentação saudável, suplementos e chás). Experimentei tudo o que sabia iria ajudar o sistema imunitário", continuou.

"Nesta última semana percebi que o que me faltava mesmo era aceitar a situação. Trabalhei muito nesse sentido, e coincidência ou não, o fim chegou", afirmou.

A atriz de 40 anos aproveitou ainda para agradecer às pessoas mais próximas de si.