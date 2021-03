Namorada de Gonçalo Guedes faz furor em Punta Cana Madalena de Moura Neves foge para destino de sonho em plena pandemia.

Namorada de Gonçalo Guedes faz furor em Punta Cana

01:30

André Filipe Oliveira

Em tempos de Covid-19 viajar deixou de ser uma hipótese para muitos, mas outros continuam a arriscar. Madalena de Moura Neves rumou até a Punta Cana, República Dominicana, com uma amiga de longa data e tem partilhado vários registos fotográficos dos dias de férias no ‘paraíso’.



A namorada do futebolista Gonçalo Guedes (Valência) aproveitou a semana para relaxar, desfrutar do sol, beber águas de coco e ir a banhos. No final, conseguiu um bronze de fazer inveja. Além de ter deixados muitos a roerem-se por dentro, Madalena provocou o alvoroço entre os seus seguidores, que ficaram rendidos à sua condição física. A jovem terminou recentemente os estudos em Nutrição e Dietética.

Mais sobre