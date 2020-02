Madonna abandonada por namorado de 25 anos anos

Ainal, o amor tem idade. Pelo menos neste caso. Após mais de um ano de namoro, Ahlamalik Williams, de 25 anos, terminou a relação com Madonna, de 61.De acordo com a ‘National Enquirer’, o bailarino, 36 anos mais novo, chegou à conclusão de que a sua relação com a ‘rainha da pop’ não era viável devido à diferença de idades que existe entre os dois."Ela olha-se ao espelho com maior frequência, em busca de rugas e sinais de envelhecimento", revela uma fonte próxima da artista à publicação.A separação está a afetar a digressão, já de si marcada por vários concertos cancelados (oito no total) e atrasos nos espetáculos (recentemente, em Paris, a cantora subiu ao palco com três horas de atraso) devido aos problemas de saúde de Madonna.Desde que Ahlamalik pôs fim à relação, esta está "impossível". "Ela ataca toda a gente. O ambiente está muito tenso e está a ser muito difícil trabalhar assim", avança a mesma fonte.Recorde-se que Madonna cancelou dois espetáculos em Lisboa, cidade que inspirou o seu álbum mais recente, ‘Madame X’, depois de sofrer várias "lesões" que a obrigaram a deslocar-se com a ajuda de uma bengala. "Tenho de ouvir o meu corpo e aceitar que a dor é um aviso", explicou aos fãs.